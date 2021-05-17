Мострансавто усилило контроль за температурой в автобусах из-за жары в столичном регионе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Контроль за температурным режимом в автобусах Мострансавто усилен из-за прогнозируемой жары в столичном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в понедельник, 17 мая.

— Чтобы пассажиры могли с комфортом передвигаться в автобусах Мострансавто, компания усилила контроль за температурным режимом в подвижном составе, — приводит сообщение перевозчика агентство городских новостей «Москва».

Напомним, уровень погодной опасности в столице повысился до «оранжевого» в понедельник, 17 мая. Температура воздуха прогреется до 30 градусов. Москвичей также призвали избегать длительного пребывания на улице и повышенных нагрузок.

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