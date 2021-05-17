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Синоптик перечислил регионы, которые ждет опасное солнце
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Синоптик перечислил регионы, которые ждет опасное солнце

Татьяна Плотникова

Общество

В предстоящие несколько дней в ряде российских регионов ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения, что говорит о высокой активности солнца и повышении риска причинения вреда коже и глазам. Об этом в понедельник, 17 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как отметил специалист, ожидается повышенный уровень ультрафиолетового излучения, до шести-семи, на юге Центрального федерального округа: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. При таких значения индекса рекомендуется избегать нахождения в полуденные часы на солнце, прикрывать руки одеждой с длинными рукавами и носить головной убор.

Также высокие индексы ультрафиолетового излучения прогнозируются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа. При этом в районе Сочи индекс будет достигать восьми.

Метеорологи предупреждают об опасном солнце и жителей Пензенской, Саратовской, Самарской областей, юга Башкирии, юга Хабаровского края и Приморья, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от жары.

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солнечный светРоман ВильфандГидрометцентр РФ
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