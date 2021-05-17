Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за аномальной жары
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице и повышенных нагрузок из-за аномальной жары. Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» отмечает, что 17 мая воздух в столице прогреется до 30 градусов.
На 09:00 понедельник, 17 мая, температура уже составляет 21 градус тепла.
Ранее сообщалось, что в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 17 мая.
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