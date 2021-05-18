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Первый этап реконструкции участка Каланчевская — Курская МЖД планируют завершить к лету
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Первый этап реконструкции участка Каланчевская — Курская МЖД планируют завершить к лету

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский районКарта всех событий

До конца мая этого года планируется завершить первый этап реконструкции участка Каланчевская — Курская Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что первый этап реконструкции включает строительство однопутного железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, возведение подпорных стен вдоль четвертого главного пути, укладку нового четвертого пути и обновление автомобильного путепровода на улице Казакова.

— К настоящему времени реконструкция участка завершена на 47 процентов, — сказал заммэра.

Он пояснил, что летом специалисты приступят к работам второго этапа, во время которого организуют по новому пути реверсивное движение поездов, а старые пути реконструируют.

В пресс-службе добавили, что во время реконструкции будет почти заново отстроена станция Каланчевская, которая станет крупным транспортным узлом.

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реконструкцияМЖДАндрей Бочкарев
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