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Пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Старый Толмачёвский переулок, 10 Карта всех событий

Пожар произошел в здании в центре столицы. Об этом в пятницу, 28 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Старый Толмачевский переулок, 10. По данным источника, загорелся мусор в комнате на втором этаже. Огонь охватил 10 квадратных метров площади. Пожарные ликвидировали открытое горение и локализовали возгорание.

Уточняется, что в загоревшемся здании деревянные перекрытия. Их проверяют экстренные службы.

Кроме того, на место выехал экипаж ГИБДД, чтобы перекрыть движение у места происшествия.

Ранее три человека погибли в результате пожара в Подмосковье.

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