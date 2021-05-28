Пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы
Пожар произошел в здании в центре столицы. Об этом в пятницу, 28 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел по адресу Старый Толмачевский переулок, 10. По данным источника, загорелся мусор в комнате на втором этаже. Огонь охватил 10 квадратных метров площади. Пожарные ликвидировали открытое горение и локализовали возгорание.
Уточняется, что в загоревшемся здании деревянные перекрытия. Их проверяют экстренные службы.
Кроме того, на место выехал экипаж ГИБДД, чтобы перекрыть движение у места происшествия.
Ранее три человека погибли в результате пожара в Подмосковье.
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