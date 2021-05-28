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Три человека погибли в результате пожара в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Три человека погибли в результате пожара в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия

В подмосковном городе Руза проводится проверка по факту гибели трех человек в результате пожара. Об этом в пятницу, 28 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Возгорание произошло в пятницу, 28 мая, в одном из частных домов на улице Красной. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех мужчин.

По данному факту следственные органы инициировали проверку. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказала Ольга Врадий.

Ранее четыре автомобиля загорелись на открытой парковке на севере Москвы.

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