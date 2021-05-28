Четыре автомобиля загорелись на открытой парковке на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с1 Карта всех событий

Четыре автомобиля загорелись на открытой парковке, расположенной на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в пятницу, 28 мая.

Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 1. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Вовремя подоспевшие спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар.

— В результате пожара никто не пострадал, — заключили в пресс-службе ведомства.

В столичном департаменте транспорта дополнили, что в связи с инцидентом на улице Авиаконструктора Микояна было полностью перекрыто движение. Позже движение восстановили по средней и левой полосам в сторону 3-й Песчаной улицы.

— В сторону улицы Маршала Шапошникова движение восстановлено полностью, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram-канал «Москва сейчас»

Ранее сообщалось, что из горящей квартиры на юге Москвы эвакуировали детей.

Читайте также: Пожар в двух домах на северо-западе Москвы потушили