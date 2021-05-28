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Четыре автомобиля загорелись на открытой парковке на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Четыре автомобиля загорелись на открытой парковке на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с1 Карта всех событий

Четыре автомобиля загорелись на открытой парковке, расположенной на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в пятницу, 28 мая.

Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 1. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Вовремя подоспевшие спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар.

— В результате пожара никто не пострадал, — заключили в пресс-службе ведомства.

В столичном департаменте транспорта дополнили, что в связи с инцидентом на улице Авиаконструктора Микояна было полностью перекрыто движение. Позже движение восстановили по средней и левой полосам в сторону 3-й Песчаной улицы.

— В сторону улицы Маршала Шапошникова движение восстановлено полностью, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram-канал «Москва сейчас»

Ранее сообщалось, что из горящей квартиры на юге Москвы эвакуировали детей.

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