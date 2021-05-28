Пожар в двух домах на северо-западе Москвы потушили
Россия, Москва, Новосходненское шоссе, 48 Карта всех событий
Пожарные ликвидировали возгорание в двух домах на Новосходненском шоссе в Москве. Об этом сообщили в четверг, 27 мая, в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
— В 23:31 пожар ликвидирован, — рассказали в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что пожар возник в деревянной постройке на Новосходнинском шоссе. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Позже стало известно, что горят два деревянных здания.
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