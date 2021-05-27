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Пожар произошел в деревянной постройке на Новосходнинском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар произошел в деревянной постройке на Новосходнинском шоссе

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новосходненское шоссе, 48 Карта всех событий

Пожар возник в деревянной постройке на Новосходнинском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 27 мая.

Инцидент произошел по адресу Новосходнинское шоссе, дом 48. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.

Позже стало известно, что горят два деревянных здания.

Дальнейшая информация уточняется.

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