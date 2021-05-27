Пожар произошел в деревянной постройке на Новосходнинском шоссе
Россия, Москва, Новосходненское шоссе, 48 Карта всех событий
Пожар возник в деревянной постройке на Новосходнинском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 27 мая.
Инцидент произошел по адресу Новосходнинское шоссе, дом 48. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.
Позже стало известно, что горят два деревянных здания.
Дальнейшая информация уточняется.
Читайте также: Скинувшая детей с парапета москвичка отправится на принудительное лечение