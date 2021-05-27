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Скинувшая детей с парапета москвичка отправится на принудительное лечение
Фото: Вечерняя Москва

Скинувшая детей с парапета москвичка отправится на принудительное лечение

Юлия Павлушова

Происшествия

Москвичку, которая покушалась на жизни двух малолетних дочерей, направили на принудительное лечение. Такое решение вынес Кузьминский районный суд. Постановление еще не вступило в законную силу. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Уточняется, что 30-летняя женщина в сентябре прошлого года гуляла с двумя четырехлетними дочерьми по проспекту Защитников. Затем она перекинула детей через парапет эстакады. Они упали на дорогу с высоты примерно четыре метра. Девочки получили серьезные травмы. Известно, что мать в это время находилась в состоянии наркотического опьянения.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает временным психическим расстройством. Ее детей передали на попечение родственнику.

Ранее сообщалось, что москвичка зарезала своего гостя, а после вытащила его тело в подъезд.

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