Скинувшая детей с парапета москвичка отправится на принудительное лечение

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Москвичку, которая покушалась на жизни двух малолетних дочерей, направили на принудительное лечение. Такое решение вынес Кузьминский районный суд. Постановление еще не вступило в законную силу. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Уточняется, что 30-летняя женщина в сентябре прошлого года гуляла с двумя четырехлетними дочерьми по проспекту Защитников. Затем она перекинула детей через парапет эстакады. Они упали на дорогу с высоты примерно четыре метра. Девочки получили серьезные травмы. Известно, что мать в это время находилась в состоянии наркотического опьянения.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает временным психическим расстройством. Ее детей передали на попечение родственнику.

Ранее сообщалось, что москвичка зарезала своего гостя, а после вытащила его тело в подъезд.

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