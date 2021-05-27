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Москвичка зарезала своего гостя, а после вытащила его тело в подъезд
Фото: СК РФ

Москвичка зарезала своего гостя, а после вытащила его тело в подъезд

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Шарикоподшипниковская улица Карта всех событий

Следственный комитет задержал женщину, которая подозревается в убийстве мужчины на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Труп мужчины был обнаружен 27 мая на лестничной клетке дома, расположенного на Шарикоподшипниковской улице. На теле погибшего были множественные колото-резаные ранения. Вероятнее всего, между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой последняя схватилась за нож. Предположительно, после случившегося женщина вытащила тело мужчины на лестничную клетку.

— На месте происшествия обнаружены следы волочения, — отметила Иванова.

Вскоре следователи задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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