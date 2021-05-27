Видео задержания рэпера Элджея появилось в Сети

Фото: instagram/sayonaraboy

В Сети появились кадры задержания рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк — прим. «ВМ»), которого поймали пьяным за рулем ночью 26 мая в Москве. Видео было опубликовано в четверг, 27 мая.

На кадрах видно, как сотрудники дорожной полиции осуществляют погоню за автомобилем музыканта. Рэпер несколько раз пытался уйти от машин правоохранителей, но в конечном итоге его остановили.

Видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. Напомним, вечером 26 мая на проспекте Маршала Жукова сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился рэпер Элджей. Правоохранители заметили у музыканта признаки опьянения. Однако он отказался проходить медицинское освидетельствование.

В отношении исполнителя составили административный протокол. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

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