Рэпера Элджея могут лишить прав за отказ от медосвидетельствования

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Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Рэпера Элджея могут лишить водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования после остановки его автомобиля сотрудниками ГИБДД в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах в среду, 26 мая.

— В ночь на среду на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, — рассказал собеседник агентства.

В отношении исполнителя составили административный протокол. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что Элджея поймали нетрезвым за рулем автомобиля.

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