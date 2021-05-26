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Рэпера Элджея могут лишить прав за отказ от медосвидетельствования
Фото: instagram.com/sayonaraboy

Рэпера Элджея могут лишить прав за отказ от медосвидетельствования

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Рэпера Элджея могут лишить водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования после остановки его автомобиля сотрудниками ГИБДД в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах в среду, 26 мая.

— В ночь на среду на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, — рассказал собеседник агентства.

В отношении исполнителя составили административный протокол. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что Элджея поймали нетрезвым за рулем автомобиля.

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