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Вера Брежнева рассказала, как борется с зависимостью от соцсетей
Фото: instagram/ververa

Вера Брежнева рассказала, как борется с зависимостью от соцсетей

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Вера Брежнева призналась, что замечает в себе зависимость от социальных сетей, и рассказала о своем способе борьбы с ней.

По словам исполнительницы, она часто сидит в телефоне во время поездок в транспорте, так как решает таким образом рабочие вопросы. Однако Брежнева отметила, что есть время, которое она проводит в соцсетях без надобности, поэтому решила избавляться от плохой привычки.

— После 21:00 никаких соцсетей. Столько времени свободного вечером появилось! — поделилась своим секретом борьбы с зависимостью от гаджетов певица.

Подписчики поддержали ее в комментариях под постом.

«Я вечером с книгой, чтение успокаивает, и глаза отдыхают от экрана»; «Обычно соцсети как раз после 21 часа — когда у детей отбой, можно расслабиться»; «Надо тоже взять себе на заметку, а то вечер — и все в телефонах», — прокомментировали публикацию звезды подписчики.

Ранее Вера Брежнева рассказала, как проходит ее утро.

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