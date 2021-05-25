«Задыхалась полдня»: Ида Галич рассказала о проблемах со здоровьем из-за предательства в команде

Фото: instagram.com/galichida

Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о неприятном инциденте, произошедшем в ее близком окружении, который негативно отразился на состоянии ее здоровья.

— Нашу команду подвел человек, которого теперь нет в коллективе. Я очень перенервничала. Было обидно, что насподставил близкий товарищ, к которому было самое теплое отношение. По итогу у меня случились проблемы по части неврологии. Я задыхалась пол дня, было очень тяжело дышать, — цитирует звезду «СтарХит».

Знаменитость призналась, что вернуться в форму ей помогли занятия спортом.

— Одно занятие с растяжкой и у меня все прошло, — призналась Галич, отметив, что обида на предателя тем не менее осталась.

Ранее Ида Галич стала гостьей программы с Лолитой Милявской, где ей сделали ДНК-тест. Результаты показали, что у девушки отсутствует креативность и повышен уровень тревожности.

Не так давно стало известно, что Ида Галич официально развелась с супругом Аланом Басиевым после двух лет брака.

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