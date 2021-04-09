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ДНК-тест выявил у Иды Галич повышенную тревожность и отсутствие креативности
Фото: instagram.com/galichida

ДНК-тест выявил у Иды Галич повышенную тревожность и отсутствие креативности

Полина Долганова

Звезды

Результаты ДНК-теста блогера Иды Галич показали, что у девушки отсутствует креативность и повышен уровень тревожности.

Блогер и телеведущая стала гостьей программы «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской, где певица обсуждает с героями их генетическую предрасположенность.

— Есть блестящие математические способности и повышенная добросовестность, — отметила Лолита, анализируя ДНК-тест приглашенной звезды.

По словам певицы, люди с математическими способностями обладают отличным чувством юмора, ведь они легко ориентируются не только в цифрах, но и в словах.

После того как генетический тест выявил у Галич повышенную тревожность, она призналась, что может вспылить.

— За последний год хорошо себя проработала. Вы бы видели, какая я была в 22 года: меня даже не пускали в клуб, — призналась звезда.

По ее словам, в молодости она часто за всех заступалась и могла обидеть человека резким высказыванием. В конце программы девушка согласилась со всем услышанным и отметила, что усиленно работает над собой.

Не так давно стало известно, что Ида Галич официально развелась с супругом Аланом Басиевым. Пара состояла в браке чуть больше двух лет.

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Лолита МилявскаяблогерДНК-тест
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