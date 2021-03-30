Видеоблогер Клим Жуков: Иногда скосишь глаза на соседа, а он смотрит мой свежий выпуск

Фото: Личный архив Клима Жукова

Клим Жуков живет в Санкт-Петербурге, но в Москве бывает регулярно и перемещается по ней в основном на метро. О впечатлениях от столичной подземки он рассказывает таким же сочным языком, каким в своих выпусках повествует о вопросах мировой истории или о кино.

— Клим Александрович, что вам больше всего нравится в московском метро?

— То, что оно большое! Это очень круто — на нем можно доехать повсюду, не нужно беспокоиться с наземным транспортом. В Питере метро очень маленькое, есть районы, которые до сих пор его сетью вообще никак не охвачены. Ну и еще у вас глубина залегания станций меньше, туда быстрее спускаться. Это приятно.

— Вас узнают в московском метро?

— Постоянно. Я это как рутину воспринимаю. Как и то, что иногда скосишь глаза на соседа, а он смотрит в телефоне свежий выпуск передачи со мной и Гоблином (псевдоним публициста, переводчика и блогера Дмитрия Пучкова. — «МВ») на Youtube. Неожиданными бывают встречи с коллегами. Как-то раз я в метро прямо нос к носу столкнулся с Василием Новоселовым, одним из кураторов оружейной коллекции Оружейной палаты. В масках оба — но он меня узнал сразу. А я ему рецензию, между прочим, был должен на одну статью! Неудобно вышло…

— Это единственное неудобство, которое причинила вам московская подземка?

— Меня дико бесит эта ваша местная манера назначать встречи «у первого вагона из центра»... Я к этому не привык, просто не понимаю, что это такое. Я каждый раз предлагаю встретиться в центре павильона. Или если есть опознавательный знак в виде статуи или панно, то рядом с ним.

— Вы часто оцениваете фактическую достоверность фильмов на исторические темы. А все ли в порядке у скульптур или мозаик с оружием, с доспехами?

— Обратил на это внимание единственный раз в жизни, и то в Питере. Я тогда писал главу диссертации, посвященной русскому корпусному доспеху. Я шел по станции «Площадь Александра Невского — 2», а там стены вестибюля выложены такой чешуей — прямо как доспех. И я поймал себя на мысли, что чешуя выгнута не в ту сторону. Тогда у меня сильно психика деформировалась, полтора месяца эти пластины снились.

— То есть человек со здоровой психикой не должен к таким вещам придираться?

— К элементам архитектурного декора подобных претензий быть не может — тут все имеет строгое функциональное значение. Не так важно, чтобы меч был исторически верной формы — главное, чтобы его было видно издалека. В конце концов, в Древнем Риме карфагенские трофеи изображались далеко не всегда так, как они выглядели в реальности, хотя у скульпторов эти самые трофеи были перед глазами. А раз древним римлянам можно, то и нам можно.

ДОСЬЕ

Клим Жуков родился 29 марта 1977 года. Руководитель всероссийского межклубного объединения исторической реконструкции «Ливонский орден». Автор (и соавтор) девяти книг в жанре нон-фикшен и двух фантастических романов. Ведущий канала на Youtube. Входит в десятку интернет-деятелей, которым россияне больше всего доверяют.

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