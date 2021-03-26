Ида Галич похвасталась ремонтом в новом доме

Фото: instagram.com/galichida

Блогер и певица Ида Галич стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Света вокруг света» Светланы Бондарчук, в котором рассказала, как продвигается ремонт в ее новом доме, где она планирует жить с сыном и родителями.

Напомним, в январе телеведущая шокировала поклонников новостью о расставании с мужем Аланом Басиевым, от которого она родила сына Леона.

Теперь Галич планирует обустройство дома, исключив из него напоминания о бывшем супруге. Так, певица призналась, что переоборудовала прежнюю гардеробную Алана в комнату для няни сынишки.

Ида продемонстрировала Бондарчук и комнату наследника. В ней уже оформлены стены, но пока нет мебели. Зато у мальчика будет отдельная ванная.

— Это просто моя любовь. Здесь будет две раковины. Хочу двоих детей, если Бог даст, может быть, больше. Странно говорить это разведенной женщине, но… — рассказала видеоблогер, которая, к слову заняла третью строчку в списке самых богатых звезд Сети по версии Forbes.

Галич провела Бондарчук и в собственную спальную, у которой есть выход на веранду. Светлана порекомендовала хозяйке поставить на ней много зелени, чтобы у нее была возможность выходить сюда голышом «с шампанским или кофе».

Галич отказалась раскрывать подробности расставания с мужем. Она призналась, что в будущем ее ребенок может увидеть эту передачу и ей не хотелось бы, чтобы ее слова повлияли на его мнение об отце.

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