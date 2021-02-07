«Мы с папой тебя обожаем»: певица Ида Галич воссоединилась с супругом в день рождения сына

Фото: instagram.com/galichida

Телеведущая и певица Ида Галич в день рождения своего сына Леона, которому исполнился год, встретилась со своим супругом Аланом Басиевым.

— Мой мальчик! Мой защитник! Мой Леон! Мы с папой тебя обожаем. Да что уж там! Да мы все тебя тут обожаем! Мы всегда рядом, — написала Галич в своем блоге.

Ранее певица Ида Галич рассказала о расставании со своим мужем Аланом Басиевым. По ее словам, она купила дом, куда собралась переехать с сыном и родителями, но без мужа.

Подписчики телеведущей присоединились к поздравлениям.

«Поздравляю, Идочка!»; «Самый замечательный день в жизни любой женщины. Никогда не забуду появление дочери на свет. Поздравляю с днем рождения сына»; «С днем рождения Леона», — написали поклонники в комментарии под постом в Instagram.

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