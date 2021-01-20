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«Грустная часть статистики»: Ида Галич рассказала о разводе с мужем
Фото: instagram/galichida

«Грустная часть статистики»: Ида Галич рассказала о разводе с мужем

Анастасия Волоснова

Звезды

Блогер Ида Галич подтвердила информацию о расставании с мужем Аланом Басиевым. Звезда рассказала о покупке нового дома, куда в скором времени переедет с сыном и родителями, но не с мужем.

Галич подчеркнула, что в ее семье действительно появились проблемы, однако ее подписчикам не стоит из-за этого разочаровываться в любви.

— Мы с Аланчиком — не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще! Не надо терять веры в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе. Не примеряйте наши отношения на себя. В любовь можно и нужно верить! Она у вас случится! И, может, будет одна на всю жизнь! — подчеркнула 30-летняя звезда в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Блогер отметила, что ее родители всегда были для нее опорой и поддержкой, поэтому она будет рада проводить с ними больше времени.

«Грустная часть статистики»: Ида Галич рассказала о разводе с мужемФото: instagram.com/galichida

Галич добавила, что, несмотря на расставание с мужем, она рада появлению на свет их общего сына Леона. Звезда и ее супруг впервые стали родителями почти год назад. Они поженились в мае 2018 года.

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