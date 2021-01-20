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«Планируем»: Анастасия Костенко прокомментировала слухи о своей беременности
Фото: instagram.com/@kostenko.94

«Планируем»: Анастасия Костенко прокомментировала слухи о своей беременности

Анастасия Волоснова

Звезды

Модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опровергла слухи о своей беременности. Об этом она сообщила поклонникам в Instagram-аккаунте.

Тарасов в недавнем интервью упомянул об интересном положении своей жены. Подписчики неправильно поняли слова спортсмена и принялись поздравлять модель.

Девушка поспешила успокоить поклонников, заявив, что не ждет ребенка. В настоящее время она только планирует беременность на неопределенное будущее.

— Я не беременна! В директе столько поздравлений. Мы не отрицаем, что в дальнейшем планируем, но не так сразу же! В свою очередь я хочу пожелать всем ждущим заветные две полоски, — написала в разделе Stories Костенко.

«Планируем»: Анастасия Костенко прокомментировала слухи о своей беременностиФото: instagram.com/kostenko.94/

Сейчас Костенко и Тарасов воспитывают двух маленьких дочек. Старшей, Милане, уже исполнилось два года, а младшей, Еве, еще нет и года.

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беременностьДмитрий ТарасовАнастасия Костенко
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