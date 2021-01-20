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«Это ужасно»: Седокова раскритиковала Муцениеце за привычку спать с детьми в одной кровати
Фото: instagram/agataagata

«Это ужасно»: Седокова раскритиковала Муцениеце за привычку спать с детьми в одной кровати

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Агата Муцениеце в разговоре с певицей Анной Седоковой призналась, что часто спит со своими детьми в одной кровати. Артистка скептически отнеслась к этому признанию и раскритиковала подобную практику актрисы.

Муцениеце отметила, что ее сыну почти восемь лет, а дочери — четыре года, но почти 90 процентов времени они спят вместе. Эта привычка появилась после развода Муцениеце с отцом детей Павлом Прилучным.

— А зачем ты спишь с ребенком в одной постели? У тебя кровати дома нет? Какие ты параллели выстраиваешь? Иногда мы настолько травмированы, что нам сложно посмотреть по-другому на этот вопрос. Твоя кровать — это твоя кровать. Это границы, которые ты детям позволила нарушить, — заявила Седокова.

По ее словам, этот опыт нужен для того, чтобы его пройти и жить дальше. Певица отметила, что когда у Муцениеце появится новый мужчина, дети будут против него, потому что «он забрал их маму».

Муцениеце согласилась с певицей, сказав, что она «права и это ужасно».

Видео опубликовано на YouTube.

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