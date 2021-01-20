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«Не будет ни секунды провести с самой собой»: Агата Муцениеце рассказала о послеродовой депрессии
Фото: instagram.com/agataagata

«Не будет ни секунды провести с самой собой»: Агата Муцениеце рассказала о послеродовой депрессии

Анастасия Волоснова

Звезды

Актриса Агата Муцениеце рассказала, какие психологические проблемы у нее появились после рождения детей. Оказалось, что молодая мама столкнулась с послеродовой депрессией.

Муцениеце призналась, что не ожидала после родов большой нагрузки. По ее словам, в книгах о беременности не уделяют достаточно внимания состоянию женщины после появления на свет малыша. По этой причине за кадром остается круглосуточная забота о новорожденном, которая выматывает неподготовленных мам.

— Не было ни одной книги о том, что с тобой будет после того, как ты родишь. Как ты себя будешь собирать по кускам. Как у тебя не будет ни секунды более самостоятельно провести с самой собой, хотя ты жил так раньше 24 года. Нет, каждый час тебе нужно обслуживать маленькое тельце, — рассказала звезда в своем новом YouTube-шоу MamBook.

Сейчас актриса воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от брака с актером Павлом Прилучным. Муцениеце призналась, что ей было сложно перенести и изменения своего тела после родов. По словам звезды, бывший муж не давал ей нужной моральной поддержки.

— Женщина же должна быть идеальной, со всем справляться. Не дай Бог увидят тебя в халате или заплаканную. Ты же должна быть счастливой и красивой с ребенком, — рассказала актриса о мнении бывшего возлюбленного.

Она добавила, что не была уверена, правильно ли ухаживает за ребенком. Большая ответственность и нагрузка, появившиеся после родов, стали для нее тяжелой ношей. Девушка предположила, что знания о всех сложностях послеродового периода помогли бы ей справиться с психологическими проблемами.

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