«Праздник начинается»: Бузову растрогало поздравление в ее день рождения

Фото: instagram.com/olgabuzova_news

Друзья и близкие Ольги Бузовой растрогали певицу сюрпризом в ее день рождения. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

В среду, 20 января, ведущей исполнилось 35 лет. По ее словам, она не ждала гостей и собиралась начать празднование только утром. Однако планам помешали ее сестра Анна и еще одна подруга. Обе девушки устроили для Бузовой неожиданное поздравление. В полночь они пришли с подарками домой к имениннице, что ее умилило.

— Праздник начинается, — написала под новым постом певица.

Бузова выложила ролик, на котором подруги подходят к квартире певицы с воздушными шарами, большой подарочной коробкой, шампанским и цветами. Певицу растрогало появление сестры и подруги, со слезами на глазах она вышла из дома и задула свечи на именинном торте.

— Что за акция сейчас произошла? Хочу честно сказать, было 00:00, я сидела одна. А в 00:59 вы мне позвонили в дверь! — рассказала Бузова о неожиданном сюрпризе.

Подписчики присоединились к поздравлениям певицы в комментариях.

«С 35-летием, Ольга Игоревна»; «Я вам желаю, чтобы вы нас всегда радовали своими достижения»; «Девочка родная наша сегодня родилась»; «Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, радости и душевной гармонии и блистательных удач», — написали фанаты.

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