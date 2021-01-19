«Я не из рекламы йогуртов»: Седокова ответила хейтерам, намекнув на образ Гагариной

Фото: instagram.com/annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала, что ей часто приходиться отвечать на резкие замечания хейтеров на ее странице в соцсети. Она отметила, что не обязана соответствовать образу других людей.

— Отвечаю хейтерам: я не из рекламы йогуртов, где показывают дружную семью с мужем и детьми. Это Полина Гагарина постоянно снималась в такой рекламе со своим супругом, а потом они развелись. Это то, что продается. Люди покупают, но понимают, что жизнь не такая, — заявила артистка.

Она рассказала на Youtube-канале Агаты Муцениеце, что столкнулась с осуждением со стороны близких и общества, когда сама ушла от первого мужа. Седокова не смогла дальше терпеть его пьянки и хамское поведение. Многие ее подписчицы, по словам певицы, уверены, что женщина может быть счастлива только рядом с мужчиной, поэтому он обязательно должен быть у каждой успешной дамы.

Звезда отметила, что всего добилась сама и не хочет жить согласно чужим понятиям о счастье и успехе.

Читайте также: «Я даю себе прореветься»: Анна Седокова дала советы женщинам