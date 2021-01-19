«Я даю себе прореветься»: Анна Седокова дала советы женщинам

Анна Седокова рассказала, как справляется с проблемами / Фото: youtube.com / Василий Конов

Певица Анна Седокова рассказала, что ей помогает справляться с проблемами. Она отметила, что много раз в жизни была в очень трудной ситуации, но всегда находила в себе силы не сдаваться.

— У меня есть совет для всех женщин. Я даю себе прореветься где-то полчаса. Включаю самую жалостливую музыку и плачу. После этого чувствую, что стала новым человеком. Нужно давать выход своим эмоциям, — сказала Седокова на Youtube-канале MaмBook.

Также она добавила, что силы ей дают дети. Они заставляют ее каждый день вставать и двигаться дальше.

Певица отметила, что ей часто пишут хейтеры в соцсетях, которые жестко критикуют ее внешность, поведение и личную жизнь. Но недавно она поняла, что каждый комментарий говорит о самом человеке и его проблемах, а не о ней.

Напомним, Анна Седокова вышла замуж в третий раз 6 сентября 2020 года. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. Певица воспитывает троих детей: дочек Алину и Монику и сына Гектора.

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