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«Не позволю разрушать мою жизнь»: Анна Седокова решила «уйти» из Instagram из-за хейтеров
Фото: instagram.com/annasedokova/

«Не позволю разрушать мою жизнь»: Анна Седокова решила «уйти» из Instagram из-за хейтеров

Анастасия Волоснова

Звезды

Анна Седокова рассказала о влиянии хейтеров на жизнь. По словам певицы, недоброжелатели вынуждают ее уйти из своего Instagram-аккаунта.

Из-за скандала вокруг дочери Седокова высказалась против обсуждения личной жизни в интернете. Оказалось, что 16-летнюю Алину довели до истерики разговоры пользователей Сети о смерти ее отца, футболиста Валентина Белькевича.

— Мне больше не хочется делиться со всеми. Вы овцы. Те, кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма. Я люблю Instagram. Но не позволю ему разрушать мою жизнь, — написала Седокова.

По словам певицы, жестокое отношение подписчиков к девочке-подростку заставило ее принять окончательное решение. Теперь она будет использовать социальные сети лишь для работы, оставив освещение личной и семейной жизни.

— Я благодарю вас за интерес ко мне все эти годы. Никуда не исчезаю, просто меняюсь. Потому что, если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни, то вам не кажется, — подвела итог Седокова.

Звезда заранее отключила в своем аккаунте возможность прокомментировать пост. Судя по большому количеству лайков на фотографии, подписчики поддержали решение певицы отгородиться от недоброжелателей.

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