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Ида Галич и Алан Басиев официально развелись
Фото: instagram/galichida

Ида Галич и Алан Басиев официально развелись

Юлия Павлушова

Звезды

В январе блогер и певица Ида Галич подтвердила информацию о разрыве с мужем Аланом Басиевым. Сейчас пара официально расторгла отношения. Бракоразводный процесс завершился 5 апреля на мировом участке № 380.

Все вопросы супруги решили вне суда, раздела имущества не было. Определения порядка общения с их общим сыном Леоном пара не требовала, пишет StarHit.

Ида и Алан прожили в браке чуть больше двух лет. Как сообщалось ранее, с бывшим мужем артистка осталась в хороших отношениях, они вместе отпраздновали первый день рождения сына.

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