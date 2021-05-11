«С именинником»: Вера Брежнева рассказала, как прошло ее утро

Фото: instagram/ververa

Российская певица Вера Брежнева рассказала в Instagram-аккаунте о том, как прошло ее утро.

Звезда поделилась, что ее семья праздновала день рождения Константина Меладзе.

— Сегодня наше утро было очень светлым. Мы праздновали день рождения прекрасного, талантливого Константина Меладзе, — написала певица.

Она рассказала, что в этот день они также узнали о трагедии в Казани. Исполнительница пожелала всем «растить детей в любви, нежности, заботе и доброте».

— Тогда они будут вырастать теми людьми, которые не будут причинять вреда другим... Берегите себя и близких, — отметила Брежнева.

Поклонники артистки присоединились к поздравлениям и подчеркнули, что семья играет большую роль в нашей жизни: «С именинником!»; «Семья — это главное в жизни каждого человека»; «Шикарные фотографии, полные счастья и любви! С днем рождения Константина Меладзе!»

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