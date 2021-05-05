Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Дама с собачкой»: Брежнева поделилась стильным утренним селфи
Фото: instagram/ververa

«Дама с собачкой»: Брежнева поделилась стильным утренним селфи

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками утренним селфи. Снимок она выложила в свой Instagram-аккаунт.

— Не смогла придумать подпись, — написала певица под своей фотографией с маленькой собачкой на руках и полотенцем на голове.

Подписчики решили оставить в комментариях свои варианты, как можно было бы подписать фотографию.

«ИтальяноМама можно»; «Дама с собачкой»; «2 блондинки»; «Белые и пушистые», — написали они.

Кроме того, поклонники певицы осыпали звезду и ее домашнего любимца комплиментами.

«Лапуси»; «Лучшая. Красотка и леди»; «Прекрасно выглядите»; — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Брежнева поразила поклонников стильным нарядом.

Читайте также: «Уже об этом думаю»: Брежнева призналась, что планирует родить ребенка от Меладзе

собакаВера Брежнева«Инстаграм»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Все мнения
О проекте