«Дама с собачкой»: Брежнева поделилась стильным утренним селфи

Фото: instagram/ververa

Российская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками утренним селфи. Снимок она выложила в свой Instagram-аккаунт.

— Не смогла придумать подпись, — написала певица под своей фотографией с маленькой собачкой на руках и полотенцем на голове.

Подписчики решили оставить в комментариях свои варианты, как можно было бы подписать фотографию.

«ИтальяноМама можно»; «Дама с собачкой»; «2 блондинки»; «Белые и пушистые», — написали они.

Кроме того, поклонники певицы осыпали звезду и ее домашнего любимца комплиментами.

«Лапуси»; «Лучшая. Красотка и леди»; «Прекрасно выглядите»; — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Брежнева поразила поклонников стильным нарядом.

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