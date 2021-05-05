«Дама с собачкой»: Брежнева поделилась стильным утренним селфи
Российская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками утренним селфи. Снимок она выложила в свой Instagram-аккаунт.
— Не смогла придумать подпись, — написала певица под своей фотографией с маленькой собачкой на руках и полотенцем на голове.
Подписчики решили оставить в комментариях свои варианты, как можно было бы подписать фотографию.
«ИтальяноМама можно»; «Дама с собачкой»; «2 блондинки»; «Белые и пушистые», — написали они.
Кроме того, поклонники певицы осыпали звезду и ее домашнего любимца комплиментами.
«Лапуси»; «Лучшая. Красотка и леди»; «Прекрасно выглядите»; — оставили комментарии фолловеры.
Ранее Брежнева поразила поклонников стильным нарядом.
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