«Уже об этом думаю»: Брежнева призналась, что планирует родить ребенка от Меладзе
Певица Вера Брежнева рассказала, что хотела бы родить третьего ребенка от мужа Константина Меладзе. Соответствующее заявление певица сделала на шоу «Ты не поверишь!».
Брежнева тайно вышла замуж за Меладзе в 2015 году, однако общих детей у звезд нет до сих пор.
Артистка призналась, что она готова стать мамой в третий раз.
— Мне в течение последнего времени все больше хочется задуматься о ребенке… Точнее, я уже об этом думаю. Я забочусь о здоровье, занимаюсь спортом, — призналась Брежнева.
По ее словам, поклонникам стоит ожидать новых «беременных» снимков, если супруги все же решат завести ребенка.
— Рождение каждого ребенка в нашей семье — это огромный праздник. У нас огромная семья, мы всегда рады ее расширению и пополнению, а тем более такой гениальной крови и рода, как Меладзе, — подчеркнула певица.
Напомним, у Брежневой двое детей: дочь Соня от бизнесмена Виталия Войченко и дочь Сара от предпринимателя Михаила Кипермана.
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