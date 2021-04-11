«Уже об этом думаю»: Брежнева призналась, что планирует родить ребенка от Меладзе

Фото: instagram/ververa

Певица Вера Брежнева рассказала, что хотела бы родить третьего ребенка от мужа Константина Меладзе. Соответствующее заявление певица сделала на шоу «Ты не поверишь!».

Брежнева тайно вышла замуж за Меладзе в 2015 году, однако общих детей у звезд нет до сих пор.

Артистка призналась, что она готова стать мамой в третий раз.

— Мне в течение последнего времени все больше хочется задуматься о ребенке… Точнее, я уже об этом думаю. Я забочусь о здоровье, занимаюсь спортом, — призналась Брежнева.

По ее словам, поклонникам стоит ожидать новых «беременных» снимков, если супруги все же решат завести ребенка.

— Рождение каждого ребенка в нашей семье — это огромный праздник. У нас огромная семья, мы всегда рады ее расширению и пополнению, а тем более такой гениальной крови и рода, как Меладзе, — подчеркнула певица.

Напомним, у Брежневой двое детей: дочь Соня от бизнесмена Виталия Войченко и дочь Сара от предпринимателя Михаила Кипермана.

Читайте также: «Благодетель России»: Садальский раскрыл секрет о недвижимости Пригожина в Европе