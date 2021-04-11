«Благодетель России»: Садальский раскрыл секрет о недвижимости Пригожина в Европе

Фото: instagram/prigozhin_iosif

Актер Станислав Садальский рассказал о недвижимости продюсера Иосифа Пригожина в Европе, уличив его во лжи об ипотеке в Швейцарии. Соответствующий пост Садальский опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Садальский выложил фрагмент интервью, в котором Пригожин жалуется на тяжелую жизнь артистов. По словам продюсера, у него самого был кредит на дом в Швейцарии.

— Благодетель России — Иосиф Пригожин, прошу вас, искупайте его в аплодисментах. Он на них нарывается, — написал Садальский.

Он подчеркнул, что знает секреты продюсера. По мнению Садальского, у Пригожина нет купленного в ипотеку дома в Швейцарии, но есть дешевая недвижимость во Франции.

— Друзья, скажу по секрету, только не выдавайте источник ФСБ: у Пригожина с Валерией дом не в Швейцарии, а недалеко от Франции. Но во Франции. А там в три раза дешевле домики. Просто лететь тоже до Женевы, поэтому он всем говорит, что в Швейцарии. Но в Швейцарии купить россиянам почти невозможно, а во Франции соседней можно, и намного дешевле, — пояснил Садальский.

Подписчики негативно отнеслись к открывшейся информации. Многие раскритиковали Пригожина в комментариях.

«Купи себе домик в деревне, пусть Валерия коровку доит, творожком да сметанкой на жизнь подрабатывает»; «Давайте сбор откроем, чтобы он погасил эту ипотеку. Ну жалко ж человека, так страдает»; «Все, что нажито непосильным трудом...» — написали пользователи с иронией.

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