«Объявила войну»: Макеева рассказала о брошенной с детьми супруге жениха

Анастасия Макеева готовится к свадьбе с новым избранником / Фото: instagram.com/makeevan

Актриса Анастасия Макеева недавно приняла предложение руки и сердца от предпринимателя Романа Малькова. Она готовится выйти замуж в четвертый раз. Артистка заявила, что ее не смущают четверо детей ее избранника от предыдущего брака. Но отметила, что экс-супруга возлюбленного Светлана никак не может смириться с тем, что Роман ее разлюбил и ушел из семьи.

— Светлана из тех женщин, которые считают, что если родили детей, то им пожизненно обязаны. Сейчас она все очень болезненно воспринимает. Роман пошел на все ее условия по поводу финансов и быта, но ей хочется мести, она объявила войну, — рассказала Макеева в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

Актриса отметила, что ее возлюбленный очень любит своих детей и всегда занимался их воспитанием. А теперь бывшая жена не дает ему общаться с наследниками.

Знаменитость поделилась, что они с избранником очень хотят стать родителями общего ребенка. У 39-летней Макеевой пока не получалось забеременеть, она мечтает стать мамой.

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