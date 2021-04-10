«Не было лица»: Макеева рассказала, как ее избил Макаров

Анастасия Макеева рассказала о вспыльчивом характере бывшего возлюбленного / Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актриса Анастасия Макеева рассказала подробности романа с коллегой Алексеем Макаровым. У них были бурные отношения. Артистка отметила, что экс-возлюбленному вообще нельзя употреблять алкоголь, так как он становится агрессивным и не может себя контролировать. А однажды он сильно избил актрису.

— Алексей очень ревнивый человек. Ему совсем нельзя пить, он в этот момент себя не помнит. На съемках в Тунисе он меня избил. Леша увидел сообщение в моем телефоне от одного актера, который написал какое-то стихотворение. Он два раза сильно меня ударил, я тут же потеряла сознание. У меня не было лица вообще, приехала скорая помощь и увезла в больницу, — рассказала Макеева в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Она добавила, что Макаров потом извинялся и сожалел о случившемся. Но артистка решила разорвать отношения, так как поняла, что это опасно для ее жизни.

Вскоре Анастасия Макеева вышла замуж за композитора Глеба Матвейчука. Они прожили вместе семь лет, но тоже решили расстаться. Сейчас Макеева готовится к новой свадьбе с предпринимателем Романом Мальковым.

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