Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Не было лица»: Макеева рассказала, как ее избил Макаров
Анастасия Макеева рассказала о вспыльчивом характере бывшего возлюбленного / Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Не было лица»: Макеева рассказала, как ее избил Макаров

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Анастасия Макеева рассказала подробности романа с коллегой Алексеем Макаровым. У них были бурные отношения. Артистка отметила, что экс-возлюбленному вообще нельзя употреблять алкоголь, так как он становится агрессивным и не может себя контролировать. А однажды он сильно избил актрису.

— Алексей очень ревнивый человек. Ему совсем нельзя пить, он в этот момент себя не помнит. На съемках в Тунисе он меня избил. Леша увидел сообщение в моем телефоне от одного актера, который написал какое-то стихотворение. Он два раза сильно меня ударил, я тут же потеряла сознание. У меня не было лица вообще, приехала скорая помощь и увезла в больницу, — рассказала Макеева в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Она добавила, что Макаров потом извинялся и сожалел о случившемся. Но артистка решила разорвать отношения, так как поняла, что это опасно для ее жизни.

Вскоре Анастасия Макеева вышла замуж за композитора Глеба Матвейчука. Они прожили вместе семь лет, но тоже решили расстаться. Сейчас Макеева готовится к новой свадьбе с предпринимателем Романом Мальковым.

Читайте также: Макеева назвала озлобленной брошенную с детьми супругу жениха

избиениеАнастасия МакееваАлексей Макаров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в