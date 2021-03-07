Макеева назвала озлобленной брошенную с детьми супругу жениха

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актриса Анастасия Макеева отреагировала на интервью жены своего жениха Романа Малькова Светланы, которая рассказала, что их брак еще не расторгнут. Кроме того, девушка заявила, что многодетный отец не выполняет свои обязанности по алиментам.

Так, она поделилась, что Мальков совершенно забыл об отцовских обязанностях. Теперь Светлане одной приходится заботиться о четверых детях, пропадая на работе. Девушка отметила, что мужчина не отозвался даже на просьбы помочь с поиском лекарств, когда они в них остро нуждались.

В свою очередь, актриса прокомментировала интервью на своей странице в социальной сети Instagram. По ее словам, СМИ «печатают что попало, даже не проверяя информацию».

— Их даже не смущает, что родители рядом с нами и это не очередной роман или интрижка, а серьезные намерения, – написала она.

Макеева также назвала Светлану «озлобленной бывшей женой», пытающейся привлечь внимание к себе, рассказав трогательную историю об их семье.

Напомним, ранее актриса поделилась с поклонниками радостным событием. Возлюбленный артистки Роман Мальков сделал ей предложение руки и сердца. Она призналась, что не ожидала такого сюрприза — местом для романтического жеста он выбрал сцену театра, где выступала Макеева.

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