«Так не терпится»: супруга бойфренда Анастасии Макеевой отреагировала на помолвку

Фото: instagram.com/makeevan

Жена Романа Малькова, Светлана, рассказала, что они уже прошли через процедуру развода в конце февраля, но решение еще не вступило в силу. Она также поделилась, что Мальков не пришел в суд, поэтому вердикт можно обжаловать в любое время, пишет «Стархит».

По словам юристов, мужчина до сих пор состоит в законных отношениях. Это значит, что на данный момент он не имеет права вступать в новый брак.

— Анастасии так не терпится выскочить замуж в четвертый раз, что даже не может дождаться официального развода! Или боится, что жених передумает? — задалась вопросом Светлана.

Кроме того, она рассказала, что Мальков совершенно забыл об отцовских обязанностях. Теперь Светлане одной приходится заботиться о четверых детях, пропадая на работе. Девушка отметила, что мужчина не отозвался даже на просьбы помочь с поиском лекарств, когда они в них остро нуждались.

Ранее актриса Анастасия Макеева поделилась с поклонниками на своей странице в соцсети Instagram радостным событием. Возлюбленный артистки Роман Мальков сделал ей предложение руки и сердца. Она призналась, что не ожидала такого сюрприза — местом для романтического жеста он выбрал сцену театра, где выступала актриса.

Читайте также: Актриса Анастасия Макеева рассказала о брошенной семье возлюбленного