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«Вся труппа разревелась»: многодетный жених Макеевой сделал ей предложение
Анастасия Макеева снова стала невестой / Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Вся труппа разревелась»: многодетный жених Макеевой сделал ей предложение

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Анастасия Макеева поделилась с поклонниками на своей странице в соцсети Instagram радостным событием. Возлюбленный артистки, Роман Мальков, сделал ей предложение руки и сердца. Она призналась, что не ожидала такого сюрприза — местом для романтического жеста он выбрал сцену театра, где выступала актриса.

— Я сказала «Да». Я люблю тебя, ты — самый прекрасный и замечательный человек во вселенной! Я никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всем зале и, главное, при моих и своих родителях и вся труппа разревелась! — написала Макеева.

В комментариях под видео фанаты, коллеги и друзья оставили множество поздравлений.

«Поздравляю, вы очень красивая пара»; «Будьте счастливы!»; «Настя! Счастья! Вы невероятная! Добрая! Искренняя!» — написали пользователи.

Однако с историей любви Макеевой и Малькова не все так гладко. СМИ писали, что мужчина является отцом четверых детей, а в Словении у него есть супруга. Он бросил семью ради актрисы.

Читайте также: Актриса Анастасия Макеева рассказала о брошенной семье возлюбленного

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