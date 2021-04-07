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«Икона»: Брежнева поразила поклонников стильным нарядом
Фото: instagram/ververa

«Икона»: Брежнева поразила поклонников стильным нарядом

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Вера Брежнева удивила подписчиков своим стильным весенним образом. Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Брежнева предстала в элегантном белом костюме. Пиджак девушка надела на короткий черный топ, который открыл подписчикам тонкую талию 39-летней певицы. Образ дополнили черные босоножки и маленькая сумка, которую певица изысканно держала в руке.

Фотограф запечатлел артистку, когда она с улыбкой смотрела в даль, элегантно облокотившись на стеклянную стену.

— Белый — однозначно мой цвет. Но легкая краснота после солнечных лучей его еще больше подчеркивает, — написала Брежнева

«Икона»: Брежнева поразила поклонников стильным нарядомФото: instagram/ververa

Стильный черно-белый наряд Брежневой восхитил подписчиков.

«Восхитительная Вера!»; «Невероятная»; «Икона стиля»; «Уф, мисс мира»; «Не перестаем вами восхищаться!»; «Боже, какая красота, как можно так хорошо похудеть», — написали фанаты в комментариях к посту.

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одеждаВера Брежневаобраз
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