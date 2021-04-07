Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жена Валерия Меладзе рассказала, как сыновья отреагировали на ее беременность
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Жена Валерия Меладзе рассказала, как сыновья отреагировали на ее беременность

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Альбина Джанабаева рассказала, как сыновья восприняли новость о ее беременности. Женщина забеременела в третий раз, с супругом Валерием Меладзе она воспитывает 17-летнего Костю и 6-летнего Луку.

По словам артистки, дети по-разному отреагировали на предстоящее пополнение в семье. Младший сын уже ждет, когда в доме появится маленький брат или сестра. Старший Костя более серьезно отнесся к новости о беременности своей звездной матери.

— Лука в том возрасте, когда дети мечтают о пополнении в семье, поэтому для него это было очень радостное событие! А Костя, будучи уже взрослым, хорошо понимает всю ответственность и осознает перемены, которые последуют за рождением малыша. И поэтому мне особенно приятно видеть, как внимательно и чутко он относится ко мне сейчас, — рассказала певица.

По словам Джанабаевой, в семье никогда не заставляли Костю сидеть с младшим братом. Певица рассказала, что в течение дня члены семьи учатся, работают, занимаются своими хобби, и только вечером они собираются вместе. В такие моменты близкие делятся своими впечатлениями и эмоциями, что очень ценит Джанабаева.

При этом Меладзе и Джанабаева стараются держать дистанцию с детьми, несмотря на дружеские отношения. Родители считают, что они должны быть для сыновей в первую очередь авторитетом, сообщает ФАН.

Читайте также: «Украшение мира»: поклонников восхитил дерзкий образ Елизаветы Арзамасовой

Валерий МеладзеАльбина Джанабаевадети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Все мнения
О проекте
Читайте нас в