Жена Валерия Меладзе рассказала, как сыновья отреагировали на ее беременность

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Певица Альбина Джанабаева рассказала, как сыновья восприняли новость о ее беременности. Женщина забеременела в третий раз, с супругом Валерием Меладзе она воспитывает 17-летнего Костю и 6-летнего Луку.

По словам артистки, дети по-разному отреагировали на предстоящее пополнение в семье. Младший сын уже ждет, когда в доме появится маленький брат или сестра. Старший Костя более серьезно отнесся к новости о беременности своей звездной матери.

— Лука в том возрасте, когда дети мечтают о пополнении в семье, поэтому для него это было очень радостное событие! А Костя, будучи уже взрослым, хорошо понимает всю ответственность и осознает перемены, которые последуют за рождением малыша. И поэтому мне особенно приятно видеть, как внимательно и чутко он относится ко мне сейчас, — рассказала певица.

По словам Джанабаевой, в семье никогда не заставляли Костю сидеть с младшим братом. Певица рассказала, что в течение дня члены семьи учатся, работают, занимаются своими хобби, и только вечером они собираются вместе. В такие моменты близкие делятся своими впечатлениями и эмоциями, что очень ценит Джанабаева.

При этом Меладзе и Джанабаева стараются держать дистанцию с детьми, несмотря на дружеские отношения. Родители считают, что они должны быть для сыновей в первую очередь авторитетом, сообщает ФАН.

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