«Украшение мира»: поклонников восхитил дерзкий образ Елизаветы Арзамасовой

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала фотографии в необычном для себя, дерзком образе в Instagram-аккаунте. Подписчиков восхитила резкая смена имиджа звезды.

Фанаты привыкли видеть артистку в нежных и классических нарядах. Однако Арзамасова выложила новые снимки, на которых предстала в дерзком образе.

Девушка надела черный кожаный костюм, к которому подобрала черные с золотой цепью туфли на шпильке. На снимках актриса выглядывает из-за двери, загадочно поправляя свои распущенные волосы.

Поклонники оценили смену образа и роковой взгляд Арзамасовой.

«Лизонька, ты украшение ленты. Всегда поднимается настроение, когда тебя видишь. Спасибо тебе!»; «Лиза, вы прекрасная актриса! Вы очень общительная, активная, жизнерадостная, на мой взгляд»; «Елизавета, вы шикарная»; «Лизочка, вы — украшение этого мира! Счастья вам и творческих успехов», — написали поклонники в комментариях к посту.

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