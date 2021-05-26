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Рэпера Элджея поймали нетрезвым за рулем автомобиля
кадр из клипа Элджея

Рэпера Элджея поймали нетрезвым за рулем автомобиля

Анастасия Прохорова

Происшествия

Российский исполнитель Элджей, находившийся за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан полицией.

Певец ехал на своем спортивном автомобиле марки BMW по проспекту Маршала Жукова в тот момент, когда его остановили сотрудники полиции. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но музыкант отказался от этого и признался, что действительно сильно напился.

Полицейские забрали права у артиста и временно отстранили его от управления транспортным средством. В ближайшее время рэпер предстанет перед судом, в ходе которого его, вероятно, лишат водительских прав, пишет Starhit.

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лишение водительских правЭлджейполиция
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