«Я тут ни при чем»: Коваль высмеяла слухи о разводе Ивлеевой и Элджея

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Поклонники телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой активно обсуждают ее возможный развод с музыкантом Элджеем. По данным СМИ, рэпер изменил жене с Юлией Коваль. Девушка является соведущей Ивлеевой в шоу «Орел и решка».

Коваль не стала молчать и тонко высмеяла слухи о разводе звездной пары. В Instagram-stories девушка опубликовала скрин новости о разводе американского предпринимателя Билла Гейтса с женой Мелиндой.

— Я тут ни при чем, если что, — написала Коваль.

Напомним, Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году. Свадебная церемония прошла тайно. В последнее время поклонники заметили, что супруги стали меньше времени проводить вместе. Ивлеева и Элджей пока не прокомментировали слухи о предстоящем разводе.

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