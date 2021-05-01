«Решила освоить новую профессию»: Ивлеева занялась актерским мастерством

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева решила освоить актерское мастерство. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.

Блогер поздравила всех с наступающими майскими праздниками, рассказав, что у нее они начались с учебы.

— У меня май начался с учебы: я решила освоить новую профессию, можно так сказать, и сделать это максимально усердно. В общем, пошла заниматься актерским мастерством, — сообщила Ивлеева.

Телеведущая подчеркнула, что в этом учебном курсе есть вокал, и для нее это большой стресс, так как она совсем не поет.

Звезда заявила, что учиться никогда не поздно, поэтому именно так она «врывается в эту весну».

Читайте также: Автомобиль Ивлеевой эвакуировали за неправильную парковку в Москве