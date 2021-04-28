Автомобиль Ивлеевой эвакуировали за неправильную парковку в Москве

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Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с1 Карта всех событий

Автомобиль Анастасии Ивлеевой эвакуировали за неправильную парковку в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Машина известной модели и блогера была припаркована по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5. В ведомстве уточнили, что на участке стоял знак, запрещающий стоянку автомобилей.

За нарушение правил парковки автомобиль Ивлеевой эвакуировали на спецстоянку.

Ранее Настя Ивлеева впервые откровенно рассказала об отце.

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