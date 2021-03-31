Настя Ивлеева впервые откровенно рассказала об отце

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Блогер Настя Ивлеева откровенно рассказала о своем отце, который оставил ее в младенчестве.

Телеведущая призналась, что когда-то очень переживала из-за отсутствия папиного плеча в своей жизни. Блогер убеждена, что его наличие уберегло бы ее от многих ошибок в жизни.

— Отца у меня не было и нет до сих пор. Не знаю, что это за человек, как он выглядит, — призналась ведущая «Орла и решки».

По словам звезды, она не хочет искать родственника, но осознает важность полноценной семьи.

— Мой главный посыл — если у вас хватает силы духа, воспримите это как благодарность за то, что сами можете себя воспитать. Мама, которую я очень сильно люблю, беспокоилась о том, чтобы нам с братом было что поесть, на нее возлагалась огромная миссия. У меня была задача защищать эту семью, — поделилась Ивлеева в YouTube-подкасте Эльдара Джарахова.

Блогер посоветовала не переживать, если подобная ситуация произошла в вашей жизни, и воспринимать это как возможность воспитать себя самостоятельно.

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