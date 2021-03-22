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Актер Трескунов объяснил феномен «кумирства» на примере Милохина
Фото: YouTube / А поговорить?

Актер Трескунов объяснил феномен «кумирства» на примере Милохина

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер Семен Трескунов объяснил, что дают зрителям современные звезды и почему Моргенштерн, Даня Милохин и другие становятся кумирами миллионов.

— Что людям, которые младше меня, нравится в Дане Милохине? Он очень свободный, в его глазах есть незамутненность какой-то там нравственностью — его это не волнует. Может быть, я старомоден, но мне хочется, чтобы меня заражала идейность человека. Даня снимает все эти видосики, но мне не кажется он образованным человеком, — пояснил артист.

По его словам, феномен «кумирства» в том, что Даня Милохин предлагает «легкий и безболезненный, не наполненный противоречиями и страданиями путь к успеху».

Для этого он использует платформу TikTok, не проходит через испытания и зависимости, но за год зарабатывает много денег. Трескунов считает, что такой посыл от современных блогеров опасен для формирования личности.

Видео опубликовано на YouTube.

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