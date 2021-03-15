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Еще один брат нашелся у блогера Дани Милохина
Фото: Instagram/danyda_milokhin

Еще один брат нашелся у блогера Дани Милохина

Никита Абрамов

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Популярные блогеры Даня и Илья Милохины выросли в детском доме. Вопреки жизненным трудностям они смогли добиться известности. Однако Даня не общается с членами бросившей его семьи, тогда как Илья с охотой идет на контакт.

В этот раз молодой блогер встретился в эфире телепередачи «Пусть говорят» с тетей, еще одной бабушкой и троюродными сестрами. На шоу также пришел отец Милохиных Вячеслав Крапчин, который заявил, что у него есть еще сын.

— Однажды я познакомился с девушкой неподалеку от детского дома. Мы начали жить вместе, потом у нас сын родился. Первые два года я воспитывал этого ребенка, обеспечивал. Потом возникли сомнения касаемо отцовства. Сейчас не вижусь с ребенком, — рассказал Крапчин.

Для Ильи подобное откровение оказалось неожиданностью, так как он не подозревал о существовании еще одного брата.

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семьябратДаня Милохин
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