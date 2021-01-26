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«Очень жду встречи»: Илья Милохин рассказал о впечатлениях от знакомства с отцом
Фото: instagram/imilokhin.pr

«Очень жду встречи»: Илья Милохин рассказал о впечатлениях от знакомства с отцом

Анастасия Колоскова

Звезды

Блогер Илья Милохин, выросший вместе с братом Даней в детском доме, рассказал о своих впечатлениях от знакомства с отцом Вячеславом Крапчиным.

Оно произошло в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Крапчин встал перед Ильей на колени из-за чувства вины.

Милохин-старший признался, что эта встреча была для него неожиданностью, так как он был уверен, что нашли только его мать.

— С папой мы сразу договорились встретиться за кадром. У меня миллион вопросов, но задать я их смогу немного позже, — рассказал Илья журналистам.

По словам блогера, они с братом не обсуждали поступок родителей. Он уверен, что отец не смог их забрать из детского дома по нескольким причинам. Во-первых, он был судим, во-вторых — не вписан в их свидетельства о рождении.

Илья сообщил, что обменялся с родственником телефонами и планирует встретиться с ним, чтобы поговорить. Блогер хочет узнать о жизни отца. Он также добавил, что заметил сходство с ним.

— Я чувствовал это на подсознательном уровне, а когда увидел отца, понял, что был прав. Упорством, стойкостью, мужеством. Очень жду этой встречи, — цитирует слова Милохина «СтарХит».

По словам Ильи, он заметил в глазах отца «искренность и исправимость».

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