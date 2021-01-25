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«Я прошу, не надо этого делать»: отец Милохина встал на колени перед старшим сыном
Даня Милохин / Фото: instagram.com/danyda_milokhin

«Я прошу, не надо этого делать»: отец Милохина встал на колени перед старшим сыном

Никита Абрамов

Звезды

Популярный российский блогер TikTok Даня Милохин со своим старшим братом Ильей вырос в детском доме. Туда их определила родная мать Любовь Бережная. Отец братьев Вячеслав Крапчин признался в том, что всю жизнь жалел о расставании с сыновьями.

В начале 2000-х отец семейства воровал, чтобы прокормить своих близких. Из-за напряженности в отношениях с супругой ему пришлось уйти из семьи. Вскоре он оказался в тюрьме из-за краж.

— Сын воровал ради детей. Он много раз звонил мне из тюрьмы, умолял решить ситуацию с мальчиками, забрать их из детского дома. Я ходила к бывшей супруге сына — Любе, просила ее забрать мальчиков. Она отвечала, что не может этого сделать, — рассказала бабушка Дани и Ильи Милохиных.

Старший брат Дани — Илья в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале увиделся с папой. Отец встал перед сыном на колени из-за чувства вины.

— Я прошу, не надо этого делать. Это ни к чему, — ответил Илья.

Оказалось, что отец никогда не забывал о сыновьях. Правда, забрать из приюта он их не мог, так как не был записан у них в свидетельстве о рождении.

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