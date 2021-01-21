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Журналисты нашли маму Дани Милохина, сдавшую его в детдом 17 лет назад
Даня Милохин больше 10 лет воспитывался в детском доме / Фото: Instagram / danyda_milokhin

Журналисты нашли маму Дани Милохина, сдавшую его в детдом 17 лет назад

Юлия Курганова

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Журналисты программы «Пусть говорят» на Первом канале нашли маму популярного блогера Дани Милохина Любовь Бережную. Женщина 17 лет назад решила отдать мальчика и его родного брата Илью в детский дом. Тогда она была в трудной жизненной ситуации и подумала, что там детям будет лучше.

Позже, когда мама мальчиков узнала об их популярности, она побоялась связаться с ними, так как не хотела, чтобы они увидели в этом корысть.

Любовь Бережная живет в маленькой деревне в Оренбургской области вместе с мужем и двумя детьми, работает поваром в школе и держит хозяйство.

— Тогда я думала, что ничего сыновьям дать не могу. Угла своего нет, кормить их нечем. Сейчас понимаю, что была дурой, но тогда было именно так. Меня с головой накрыла мысль, что Илюшке и Данилке без меня будет лучше. Я одела их, вызвала такси и поехала в социальную службу. Они плакали, Илья, он же старшенький, так смотрел в глаза с какой-то вселенской грустью. Но я в тот момент словно уже была мертва: ничто во мне не дрогнуло, — рассказала женщина.

Журналисты устроили встречу Ильи и мамы в студии программы. Блогер совсем не помнил ее, но крепко обнял женщину. Они взялись за руки и сидели так до конца передачи.

Дани Милохина в студии «Пусть говорят» не было, с братом они мало общаются, а в своих интервью он говорил, что не хочет искать родителей.

Отметим, что популярный блогер зарабатывает более миллиона в месяц, журнал GQ назвал его открытием прошлого года, совместные треки с ним записывали Николай Басков, Тимати и Джиган.

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